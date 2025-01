Torino-Bardonecchia: treno storico per il 70esimo Meeting dei Giornalisti Sciatori

BARDONECCHIA – Quest’anno, le splendide piste delle Alpi piemontesi ospitano il 70º Meeting internazionale dello Ski Club of International Journalists (SCIJ).

Il Gruppo FS, in collaborazione con Treni Turistici Italiani, ha messo a disposizione il Treno dei Giornalisti Sciatori come un viaggio nel tempo, un simbolo di collegamento tra passato e presente.

Le delegazioni, provenienti da circa 30 nazioni, sono arrivate in stazione a Torino Porta Nuova e a bordo del treno E626 Centoporte degli anni 30 si è partiti alla volta di Bardonecchia, accolti in un clima di festa con cerimonia di apertura ufficiale della competizione.

L’evento, che coinvolge 130 giornalisti provenienti da circa 30 nazioni, è nato con l’obiettivo di avvicinare e unire i giornalisti di tutta Europa, dall’Est all’Ovest.

Il treno Centoporte, con la sua composizione ricca di significato, è molto più di un mezzo di trasporto: è un ponte tra passato e presente. La locomotiva E626 e le sue carrozze evocano la memoria di un’epoca in cui viaggiare non era solo spostarsi, ma vivere un’esperienza. In un contesto che celebra l’incontro e la socialità, il Treno dei Giornalisti Sciatori incarna perfettamente lo spirito dello SCIJ, unendo tradizione, narrazione e il piacere di condividere un viaggio unico.

La vettura Centoporte di 1ª classe è un esempio perfetto dell’eleganza degli anni ’30. Queste carrozze, progettate per i treni rapidi a lunga percorrenza, erano le prime costruite con una cassa interamente metallica. All’interno, un arredamento elegante con sedili in velluto verde, tende damascate e plafoniere in ottone e vetro. Dotata di riscaldamento elettrico, questa carrozza promette un comfort che evoca il fascino del passato, valorizzato dalla storica livrea Castano-Isabella.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese