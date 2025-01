Vinovo: l’autista ha un malore, scuolabus esce fuori strada

VINOVO – È stato trasportato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri l’autista di scuolabus che, questa mattina, ha accusato un malore mentre era alla guida. Per questo il mezzo, con a bordo i bambini, ha cominciato a sbandare per poi finire fuori strada e fermandosi sull’erba.

Il fatto si è verificato in strada Tetti Rosa a Vinovo. Secondo quanto si apprende, sul posto erano presenti i sanitari e i vigili del fuoco che del distaccamento di Torino Lingotto, che hanno aiutato i bambini a scendere dal veicolo. Nessuno di loro è rimasto ferito. Mentre l’autista è stato portato via in ambulanza e non sarebbe in pericolo di vita, un secondo veicolo inviato dal gestore del servizio ha accompagnato i piccoli a scuola.

