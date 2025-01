Grazie alla raccolti fondi Fabrizio ha ricomprato la carrozzina che gli era stata rubata

TORINO – Ci sono storie brutte che hanno un lieto fine (spesso) grazie alla solidarietà ed alla partecipazione delle persone. In un mondo che ci sembra ogni giorno più difficle, personalistico e chius in sè sono storie come questa che ci rassicurano, ci danno speranza e ci ricordano che siamo circondati ancora da tante persone disponibili e premurose, pronte ad aiutare anche non conoscendo personalmente chi ha bisogno di aiuto.

Ricorderete la storia di Fabrizio, cui nelle scorse settimane era stata rubata la carrozina dall’androne del palazzo in cui abita. Un mezzo fondamentale per potersi muovere, “le mie gambe””, aveva scritto.

Oltre all’ovvia denuncia Fabrizio aveva lanciato una raccolta fondi per potersi ricomprare quel suo mezzo così indispensabile, un mezzo che ha un costo non facilmente accessibile. Ebbene, la notizia buona è che in pochi giorni la raccolta fondi si è conclusa, ha raggiunto l’obiettivo prefissato di 10 mila euro e oggi Fabrizio potrà ordinare la sua nuova carrozzina.

“Ringrazio ufficialmente tutti per il vostro supporto e per le vostre donazioni, – ha scritto – finalmente si può dire che in parte l’incubo è finito, rimane l’amarezza e la delusione del brutto gesto che è stato fatto di rubare la mia sedia a rotelle che mi permette di muovermi in completa autonomia. Domani mattina (oggi n.d.r.) finalmente si va a fare l’ordine della carrozzina da poter motorizzare con il propulsore elettrico e vi aggiornerò non appena arriva, con tanto di foto e video”.

