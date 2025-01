Baratti & Milano festeggia 150 anni e apre il ristorante serale stellato

TORINO – Lo storico Caffè Baratti & Milano di galleria Subalpina a Torino festeggia i 150 anni dall’apertura e si apre a un anno di eventi e appuntamenti. L’idea è raccontare una realtà che rappresenta non solo un’icona culturale della città, ma anche un punto di incontro e dialogo, dove l’impresa si intreccia con la cultura e la cultura si traduce in impresa.

Tra le novità più interessanti il progetto artistico “Vetrinista sarà lei”, di Helga Faletti, a cura di Luca Beatrice, che ha seguito il progetto sin dall’inizio e l’ha portato a termine prima della sua improvvisa e recente scomparsa. Baratti & Milano lancerà l’iniziativa come previsto, ma senza una cerimonia istituzionale, con il sentito desiderio di onorare e commemorare l’impegno e il lavoro di un amico e stimato critico d’arte. “Vetrinista sarà lei” trasformerà la vetrina su Piazza Castello facendola diventare un’opera d’arte. Gli artisti coinvolti saranno: Nicola Bolla, Massimo Giacon, Marco Lodola, Elena Salmistraro e Maurizio Vetrugno. A ogni artista selezionato sarà associato un prodotto di Baratti & Milano e le loro opere saranno esposte per una quarantina di giorni.

Il nuovo ristorante serale

Giovedì 30 gennaio alle 20 verrà inoltre aperto il ristorante serale nello storico Caffè di Piazza Castello: è “Ristorante Baratti & Milano”, in collaborazione con lo chef stellato Ugo Alciati, membro di una delle famiglie più prestigiose della cucina piemontese. L’obiettivo sarà raccontare la tradizione in modo innovativo, unendo storia e contemporaneità. La nuova identità culinaria del Caffè mostrerà la grande esperienza dello staff che incontra il gusto di Torino, insieme per un’esperienza unica.

