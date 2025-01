Con Seeyousound 11 Torino diventa la capitale del cinema musicale dal 21 al 28 febbraio

TORINO – Torino si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di Seeyousound International Music Film Festival, l’evento che celebra il connubio tra cinema e musica con una programmazione ricca e variegata. Dal 21 al 28 febbraio, il festival porterà in città 65 film e videoclip, 15 live, una mostra, dj set, masterclass ed eventi collaterali che trasformeranno il capoluogo piemontese in un epicentro di suoni e immagini.

Un festival fedele alla musica

Seeyousound 11 si presenta come un High Fidelity Music Film Festival, un’esperienza che promette al pubblico un legame autentico con la musica attraverso storie, documentari e performance dal vivo. In programma, un’anteprima assoluta, un’anteprima internazionale, una europea e 19 anteprime italiane, suddivise tra le sezioni competitive Long Play Doc, Long Play Feature, 7Inch, Soundies e Frequencies, e le rassegne Rising Sound e Into the Groove.

Ad aprire il festival sarà la proiezione in anteprima italiana di Blur: To The End, diretto da Toby L., che seguirà la storica band britpop in un viaggio tra resilienza artistica e creatività senza tempo.

I titoli più attesi

Dai documentari sulle leggende del rock e dell’elettronica alle storie della scena underground, Seeyousound 11 porta sul grande schermo titoli imperdibili, tra cui:

My Way di Thierry Teston e Lisa Azuelos, omaggio al celebre brano con un live dei Bluebeaters;

di Thierry Teston e Lisa Azuelos, omaggio al celebre brano con un live dei Bluebeaters; Soundtrack to a Coup d’Etat di Johan Grimonprez, candidato agli Oscar come Miglior Documentario;

di Johan Grimonprez, candidato agli Oscar come Miglior Documentario; Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird di Nicolas Jack Davies, sulla complessa relazione tra i membri di At The Drive-In e The Mars Volta ;

di Nicolas Jack Davies, sulla complessa relazione tra i membri di e ; Peaches Goes Bananas di Marie Losier, ritratto della controversa artista canadese Peaches;

di Marie Losier, ritratto della controversa artista canadese Peaches; Googoosh – Made Of Fire di Niloufar Taghizadeh, con la regista presente in sala per l’anteprima italiana;

di Niloufar Taghizadeh, con la regista presente in sala per l’anteprima italiana; Bam Bam: The Sister Nancy Story di Alison Duke, sulla pioniera della dancehall giamaicana;

di Alison Duke, sulla pioniera della dancehall giamaicana; Jesus Loves The Fools di Filippo D’Angelo, Dimitris Statiris e Mauro Ermanno Giovanardi, che sarà proiettato in anteprima assoluta con un live esclusivo.

Un palcoscenico per la musica dal vivo

Il Cinema Massimo non sarà solo luogo di proiezione, ma anche palco per artisti come Tormento (ex Sottotono), DJ Mastafive, Kode9, Noémi Büchi, SLEAP-E, Pivio e Aldo De Scalzi. Insieme a 40 ospiti internazionali, questi musicisti porteranno la loro visione e le loro sonorità nel cuore del festival.

Seeyousound si espanderà anche in altre location torinesi, tra cui Circolo del Design, Recontemporary, Magazzino sul Po, Capodoglio e Off Topic, con installazioni, mostre e performance uniche. Tra queste, spicca Tomorrow Will Be Louder, la mostra dedicata a Louis Braddock Clarke presso Recontemporary.

La festa continua dopo il cinema

Quando le luci in sala si spegneranno, Seeyousound continuerà con gli after-screening, tra cui il dj set di Raffaele Costantino (DJ Khalab), un live di Ciro Pagano (Robert Squibb) e Marco Bongiovanni (Chainsaw Sally) dei Gaznevada con Johnson Righeira, Straker Commander e I-Robots, oltre alle performance di François Kevorkian e del Seeyousoundsystem.

Un festival che guarda al futuro

«Lo scorso anno abbiamo celebrato con orgoglio il decimo anniversario. Ora inizia il compito più arduo: garantire al festival una nuova decade» – dichiarano Carlo Griseri e Alessandro Battaglini, direttore e vicedirettore di Seeyousound. «Sarà un’edizione intensa, ricca di emozioni e storie straordinarie, e siamo certi che il pubblico sarà con noi. I primi dati di vendita confermano questa fiducia, e siamo pronti ad accogliere tutti con il cuore aperto per celebrare il festival che abbiamo costruito insieme.»

Per otto giorni, Torino diventerà il punto di incontro per gli amanti della musica e del cinema, celebrando la potenza delle storie raccontate attraverso le note e le immagini. Seeyousound è pronto a far vibrare ancora una volta la città.

