La Reale Mutua Basket Torino perde anche a Forlì

FORLI‘ – Campionato sempre più in salita per la Reale Mutua Basket Torino, che perde anche lo scontro diretto con Pallacanestro Forlì. Una sconfitta netta, maturata senza mai dare l’impressione di poter rientrare in partita.

I gialloblu reggono un quarto, poi arriva un parziale di 13-0 e si riapre il baratro. Il finale 80-61 racconta la facilità con cui Forlì ha vinto l’incontro. I migliori per Torino Ajayi (19), Taylor (15) e Schina (12).

