Ad Aosta la 1025ª edizione della Fiera di Sant -Orso il 30 e 31 gennaio 2025

La Fiera di Sant’Orso, giunta alla sua 1025ª edizione, si svolge ad Aosta il 30 e 31 gennaio 2025. Questo evento millenario celebra l’artigianato tradizionale valdostano, trasformando il centro storico della città in una vivace esposizione di creatività e maestria.

Oltre mille artigiani provenienti da tutta la Valle d’Aosta esporranno le loro opere lungo le vie pedonali, offrendo una vasta gamma di prodotti che spaziano da sculture in legno a manufatti in pietra, ferro battuto, rame e tessuti tradizionali. La fiera rappresenta un’occasione unica per apprezzare e acquistare oggetti unici, frutto di una tradizione secolare.

Durante la manifestazione, Piazza Chanoux ospiterà l’Atelier des Métiers, uno spazio dedicato ai maestri artigiani e alle imprese, dove sarà possibile ammirare e acquistare capi di abbigliamento, mobili, complementi d’arredo e altre creazioni artigianali. L’Atelier sarà aperto il 30 e 31 gennaio dalle 8:00 alle 19:00, e l’1 e 2 febbraio dalle 10:00 alle 19:00.

Per gli amanti della gastronomia locale, il Padiglione enogastronomico offrirà una selezione di prodotti tipici valdostani, permettendo ai visitatori di degustare le eccellenze culinarie della regione. Gli orari di apertura del padiglione coincidono con quelli dell’Atelier des Métiers.

La Fiera di Sant’Orso non è solo un’esposizione di artigianato, ma anche un momento di festa per l’intera comunità valdostana. Le strade di Aosta si animeranno con musica, folklore e dimostrazioni dal vivo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella cultura locale.

