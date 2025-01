All’Ospedale di Rivoli arriva la Chirurgia Bariatrica, per combattere l’obesità

RIVOLI – All’Ospedale di Rivoli è stata introdotta la chirurgia bariatrica, offrendo ai pazienti locali un servizio prima disponibile solo in pochi centri del Piemonte o fuori regione.

Questo tipo di intervento, rivolto a chi soffre di obesità grave, mira a ridurre il peso corporeo e prevenire patologie come diabete e malattie cardiovascolari.

È indicato per persone tra i 18 e i 65 anni con un indice di massa corporea pari o superiore a 40, o a 35 in presenza di altre patologie, dopo il fallimento di trattamenti non chirurgici.

In Italia si eseguono ogni anno oltre 26.000 interventi, più della metà nel Nord.

Il Direttore generale dell’AslTo3, Giovanni La Valle, sottolinea l’importanza di questa novità per ridurre i tempi d’attesa e offrire un nuovo punto di riferimento per il trattamento dell’obesità.

L’accesso avviene su indicazione del medico curante o di uno specialista, con una prima visita per valutare l’idoneità attraverso esami clinici e psicologici.

Il paziente viene seguito da un team multidisciplinare composto da chirurgo, dietologo e psicologo.

Il direttore della Chirurgia, Mauro Garino, evidenzia che il personale sanitario ha seguito una formazione specifica per avviare il servizio, con la creazione di un protocollo dedicato. La struttura fa parte del Dipartimento Medico dell’AslTo3 diretto da Andrea Muratore.

