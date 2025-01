Finalmente in vendita la Fiat Grande Panda: ecco il prezzo ufficiale, i motori e gli allestimenti

TORINO – Dopo mesi di attese ed indiscrezioni sul possibile prezzo, la Fiat Grande Panda è finalmente in vendita.

L’uscita era stata posticipata per problemi ai software dei sistemi di sicurezza, ma ora sembra essere tutto risolto.

Ma quindi, quanto costa questa Grande Panda?

Per la versione ibrida partono da 18.900 euro della Pop, che di serie ha il climatizzatore manuale, il supporto per connettere lo smartphone e gli aiuti alla guida obbligatori, come la frenata automatica, il mantenimento in corsia e i sensori posteriori di parcheggio.

La Icon hybrid costa 20.400 euro e aggiunge i fari full led, il cruscotto digitale di 10”, l’impianto multimediale con schermo di 10,3” e connessione wireless per Android Auto e Apple CarPlay, oltre al cruise control.

L’allestimento Top di gamma è “La Prima”, che con 22.900 offre la retrocamera per il parcheggio, la connessione wireless per la ricarica dello smartphone ed il navigatore.

I prezzi per la elettrica partono da 24.900 euro dell’allestimento Red e arrivano ai 27.400 de “La Prima”.

Il motore della Ibrida è di origine Peugeot, un 1.2 da 100 cavalli turbo a tre cilindri. Ancora non si sanno i consumi promessi.

Per quanto riguarda la elettrica, invece, il motore è da 113 cv, lo alimenta una batteria da 44 kWh montata sotto l’abitacolo e promette 320 km di autonomia media.

La Grande Panda sarà prodotta nello stabilimento in Serbia di Stellantis, dove si produceva la Fiat 500L.

