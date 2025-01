Torino, sottopasso Lingotto: i lavori sono in orario, ma ora mancano i fondi per finirli

TORINO – La luce in fondo al tunnel del Lingotto sembra finalmente visibile: entro settembre, o al massimo ottobre, il sottopasso riaprirà definitivamente in entrambi i sensi di marcia.

La conferma arriva dall’assessorato alla Manutenzione e Viabilità del Comune di Torino.

Ad aprile è previsto uno scambio: il tratto attualmente aperto da Corso Giambone verso Corso Unità d’Italia verrà chiuso mentre riaprirà quello opposto, ora inaccessibile.

Dei sette lotti in cui sono stati suddivisi i lavori ne sono stati completati quattro, essenziali per la sicurezza dell’infrastruttura, con un investimento di 4,8 milioni di euro.

Gli ultimi tre lotti, necessari per completare l’adeguamento normativo e il rinforzo strutturale, restano in sospeso per mancanza di fondi. Dal 2022, le chiusure parziali hanno causato rallentamenti e allungato i tempi di percorrenza per i torinesi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese