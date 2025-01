A Torino in mostra i falsi, Copie d’autore allo Spazio ARTE

TORINO – Torino diventa il palcoscenico di un’affascinante riflessione sull’arte della riproduzione con la mostra “Copie d’Autore”, un’esposizione che rende omaggio ai grandi maestri della pittura attraverso fedeli riproduzioni delle loro opere. Un evento che invita il pubblico a riscoprire il fascino senza tempo di capolavori celebri, offrendo un’esperienza immersiva e suggestiva.

L’arte di copiare: studio, dedizione e talento

La mostra, allestita nello spazio “ARTE” di corso Francia 169, è un’occasione unica per ammirare riproduzioni di opere di artisti del calibro di Vincent Van Gogh, Caravaggio e Jean-Baptiste Camille Corot. Queste copie, eseguite a olio da artisti di alto livello formativo, non sono semplici imitazioni, ma frutto di un attento studio delle tecniche e dei dettagli che hanno reso immortali gli originali.

“Il fascino dell’arte abbraccia la nostra vita da sempre e la potenza della bellezza arriva nel profondo dell’anima”, diceva Thomas Mann. Ed è proprio questa emozione che la mostra intende risvegliare nel visitatore: il brivido di ammirare capolavori del passato, anche se nella forma della riproduzione, e lasciarsi coinvolgere dal loro impatto estetico e sentimentale.

Un progetto firmato Marco Giordano

Ideatore e direttore artistico della mostra è Marco Giordano, poliedrico pittore e musicista jazz, fondatore della band “Art Explorers Jazz Quartet”. Con “Copie d’Autore” ha voluto offrire un tributo alla tradizione della copia d’arte, una pratica che ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione di molti artisti nel corso della storia e che continua a rappresentare un ponte tra il passato e il presente.

Oltre la copia: una riflessione sull’originalità

“Copie d’Autore” non è solo una mostra, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della riproduzione nell’arte. Se è vero che l’originale possiede un’aura intoccabile, è altrettanto vero che la copia consente a un pubblico più vasto di avvicinarsi alla bellezza e di apprezzare la maestria dei grandi artisti. In un’epoca in cui il concetto di autenticità è sempre più sfumato, questa esposizione ci invita a interrogarci su cosa significhi davvero essere originali.

Date e informazioni pratiche

La mostra, inaugurata a dicembre 2024, resterà aperta fino al 27 febbraio 2025. È visitabile nei giorni di martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 alle 21:00. L’ingresso è libero, offrendo così a tutti la possibilità di immergersi in un viaggio affascinante nella storia dell’arte attraverso le sue riproduzioni più fedeli.

