Le pensiline che già ci sono della Metro di Torino e i concorsi per disegnarle e realizzarle che non hanno portato a nulla

TORINO – Fin dalla sua inaugurazione nel 2006 si è evidenziato che uno dei problemi delle stazioni delle Metro 1 di Torino è legato all’assenza di pensiline o coperture adeguate nelle stazioni. Questo problema si riflette sugli oramai cronici problemi alle scale mobili delle stesse che sono frequentemente non funzionanti perché il loro meccanismo è esposto al pioggia e intemperie, e raccoglie foglie secche, polvere, al sale antigelo, smog e ogni altra fattore esterno.

Nell’ormai lontano 2008 , venne fatto un primo concorso internazionale di idee per realizzare le nuove coperture degli ingressi delle stazioni della metropolitana, le pensiline che mancano, che sono ad esempio da sempre un simbolo della Metro di Parigi. Ci fu in vincitore, ma non fece niente, fu un puro esercizio di stile.

Nell’autunno 2024, è stato annunciato un nuovo concorso di architettura, in collaborazione con la Soprintendenza torinese, per la progettazione di nuove pensiline per la metropolitana di Torino per proteggere le stazioni e i passeggeri e migliorare l’arredo urbano con l’aiuto di sponsor privati. Poi non se ne è saputo piú nulla.

Resta il fatto che da tempo esistono già delle fermate con coperture e pensiline che si trovano nelle stazioni di Porta Susa su corso Inghilterra. Si tratta di pensiline eleganti e probabilmente funzionali come quella nella fotografia che si trova davanti al palazzo della Città Metropolitana di Torino.

Non sarebbe piû semplice clonare quel progetto per finalmente coprire fermate e scale mobili della Metro di Torino senza perdere ulteriore tempo?

