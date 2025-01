Tortona: si dà malato per mesi ma il datore di lavoro scopre che gioca a golf, indagato per truffa

TORTONA – Si ipotizza il reato di truffa per un 40enne, dipendente di un’azienda di manutenzione con sede a Marghera (Venezia) ma distaccato in Piemonte.

I fatti

L’uomo, residente a Tortona, si è dato malato per mesi, asserendo di avere un problema a una spalla. Il datore di lavoro, però, ha scoperto che il 40enne non stava poi così male: pare infatti che partecipasse a tornei di golf. Così è scattata la denuncia e l’apertura, da parte della Procura di Venezia, di un fascicolo per l’ipotesi di truffa.

Non solo, secondo il Pm Andrea Petroni l’uomo, oltre a essere venuto meno al rapporto di fiducia con l’azienda, potrebbe aver ingannato per mesi – come riporta Rai News – l’Inail di Venezia, dove era stata aperta la posizione per infortunio. Proseguono le indagini e intanto la Procura e le altre parti hanno conferito gli incarichi per le perizie mediche.

L’indagato avrebbe già presentato certificati medici e la documentazione che certificherebbe un intervento chirurgico alla spalla.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese