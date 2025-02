Inseguimento al confine: arrestato passeur sul Colle della Maddalena

CUNEO – Un inseguimento ad alta quota che ha coinvolto le forze di polizia italiane e francesi si è concluso con l’arresto di un cittadino pakistano, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’uomo, alla guida di un veicolo con targa francese, trasportava otto persone di diverse nazionalità, tra cui un minore di 16 anni, nel tentativo di oltrepassare il confine verso la Francia. L’operazione, avvenuta nella notte del 13 gennaio, è stata resa nota oggi dalla polizia di frontiera di Cuneo. Il tentativo di fuga è durato circa otto chilometri, lungo i tornanti e le strade di alta montagna del Colle della Maddalena, un valico che sfiora i 2.000 metri di quota e collega la valle Stura con la val d’Ubaye francese.

Secondo quanto riferito dagli agenti, il conducente ha cercato più volte di sfuggire al controllo, arrivando persino a urtare le auto della polizia nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Dopo diversi minuti, l’uomo è stato fermato e arrestato, per poi essere trasferito nel carcere di Cuneo. Per il minore non accompagnato è stato disposto l’affidamento al consorzio assistenziale Centro famiglie del Cuneese, mentre per gli altri passeggeri sono state avviate le procedure di identificazione e assistenza previste dalla legge.

