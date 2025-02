Al Pronto Soccorso di Borgomanero è record di accessi

BORGOMANERO – Il 2024 è stato un anno di forte crescita per il DEA/Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, parte dell’ASL Novara.

Gli accessi sono aumentati notevolmente, passando da circa 43.000 nel 2022 a oltre 50.000 nel 2024. Questo segna un incremento del 10% rispetto al 2022 e del 3,4% rispetto al 2023.

I dati confermano il ruolo centrale della struttura nell’assistenza per l’emergenza e l’urgenza. Non solo per i pazienti dell’ASL Novara, ma anche per quelli provenienti da territori limitrofi e altre regioni.

L’Ospedale Santissima Trinità continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la salute della comunità, rispondendo con crescente impegno alla domanda di assistenza urgente.

