Condannato a 3 anni e 7 mesi un passeur di persone migranti a Torre Canavese

TORRE CANAVESE – Il traffico di migranti, organizzato da una banda con base a Torre Canavese, ha avuto come punto di snodo un’area a circa 40 chilometri a nord di Torino, in un piccolo comune di 600 abitanti.

La rete, che operava sotto la guida di Nasir Shah, 40 anni, è stata recentemente scoperta grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Nel 2023, i carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento nel centro del paese, trovando 25 migranti senza documenti, stipati in una stanza. Dormivano per terra e non avevano la possibilità di uscire, aspettando di essere trasportati oltreconfine.

Le indagini hanno rivelato che i migranti erano pakistani e indiani, arrivati in Italia attraverso la rotta balcanica, passando da Slovenia e Austria.

Una volta giunti a Milano, seguivano le indicazioni dei trafficanti per raggiungere Torino e infine Torre, dove erano raggruppati. I viaggi avvenivano principalmente in treno, ma anche in auto, con fino a 11 persone a bordo.

Il sistema di traffico era collaudato e frequentissimo, con un’efficace rete di supporto che comprendeva auto, immobili e persone. Questo tratto della rotta migratoria era solo una piccola parte di un lungo viaggio, ma comunque ben organizzato.

La banda capeggiata da Nasir Shah è stata accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e Shah è stato condannato a 3 anni e 7 mesi di carcere.

Anche i suoi complici hanno ricevuto pene fino a due anni di reclusione. L’inchiesta suggerisce che la rete di trafficanti potrebbe essere molto più ampia di quanto finora accertato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese