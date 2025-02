Andrea Greppi è l’85enne morto in casa a Torino e ritrovato dopo una settimana

TORINO – Andrea Greppi è una delle tante vittime della solitudine. L’85enne è stato trovato privo di vita nel suo appartamento in via Boston 76, nel pomeriggio di ieri.

L’allarme è partito dai vicini di casa che non lo vedevano da un po’ di tempo; non riuscivano neanche a contattarlo tramite il citofono, così hanno deciso di chiamare i soccorsi. Dopo la segnalazione, i vigili del fuoco hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, mentre sul luogo è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Verde.

Purtroppo per l’uomo non c’era già più niente da fare: era morto da almeno una settimana, probabilmente deceduto per cause naturali.

