Trovato a Torino un 80enne morto da solo in casa una settimana fa

TORINO – Un uomo di 85 anni è stato trovato privo di vita nel suo appartamento nel pomeriggio di domenica 2 febbraio.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione situata in via Boston 76, dove hanno fatto la triste scoperta.

Dai primi accertamenti, i sanitari hanno ipotizzato che il decesso risalga a circa una settimana fa.

Dopo la segnalazione, i vigili del fuoco hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, mentre sul luogo è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Verde.

