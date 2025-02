Bimbo di 18 mesi ricoverato al Regina Margherita dopo un grave incidente a Sarre, in Valle d’Aosta

TORINO – Ha subito una frattura del femore e un politrauma il bimbo di 18 mesi che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, ha subito un incidente stradale in macchina in frazione Saint-Maurice a Sarre. Lui è stato sbalzato dal seggiolino, più grave la nonna ricoverata in rianimazione all’ospedale Parini di Aosta, mentre la mamma è in pronto soccorso per degli esami.

Visto le condizioni del piccolo, è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino, in attesa dell’intervento di riduzione delle fratture. La prognosi è di 40 giorni.

