Augusta Montaruli abbaia in diretta su La7 a Tagadà

ROMA – Imbarazzante siparietto questo pomeriggio in diretta a Tagadà, trasmissione che va in onda su La7. La deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ha abbaiato per oltre un minuto per non permettere a Marco Furfaro (PD) di completare il suo intervento.

Lo scontro era cominciato qualche minuto prima, quando Furfaro aveva interrotto Montaruli rifiutandosi di parlare con lei in quanto condannata.

