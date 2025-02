All’Ordine degli Psicologi del Piemonte arrivano le “quote blu”

TORINO – Nell’ambito del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, si è ritenuto necessario inserire una “quota blu”.

In Piemonte l’85% delle iscritte all’ordine è di sesso femminile. Per garantire una rappresentanza equilibrata, come previsto dal decreto ministeriale 172/2024, le liste includeranno un 20% di candidati di sesso maschile.

Non solo: sul totale delle 9 preferenze che gli elettori dell’ordine potranno esprimere, almeno 2 dovranno essere destinate a uomini. Pena annullamento del proprio voto.

Il settore della psicologia è uno dei pochi in cui sono le donne costituiscono una netta maggioranza e in cui la presenza degli uomini va incoraggiata – e tutelata – con politiche attive.

