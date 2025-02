Ci sono problemi con il servizio di referti online e ora l’Asl di Novara chiede di ritirarli in presenza, ecco dove

NOVARA – I Centri Prelievo dell’Asl di Novara sono in sovraccarico per il numero di accessi inaspettato e ora gli utenti che hanno richiesto il servizio di referti on line dovranno ritirarlo in presenza. “Dal 21 gennaio 2025 – spiega l’Asl – è attivo nell’Asl Novara il nuovo sistema gestionale di Laboratorio Analisi e il modulo per le attività dei Centri Prelievo. In questi ultimi giorni, purtroppo, si sono manifestate alcune criticità evidenziatesi con l’avvio di tutti i Centri Prelievo (oltre 1000 richieste al giorno)”.

Quindi, da ora fino a risoluzione della problematica gli utenti potranno ritirare i referti presso gli sportelli di:

Arona, Via Fogliotti da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 15:00:

Biandrate, Largo Sebastiano Vassalli, 1, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle

9:00;

9:00; Borgomanero, via Mons Cavigioli – da lunedì a venerdì dalle 12:00 alle 15:30

Cameri, Via Novara 45, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 9:00

Carpignano Sesia, via Cavour, 2; martedì e giovedì dalle 8:00 alle 9:00

Ghemme, Via Castello, martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00

Novara, viale Roma 7, Sportello CUP/Medicina di Base da lunedì a venerdì dalle

10:30 alle 15:00;

10:30 alle 15:00; Novara – sede territoriale di Via F.lli di Dio 7 martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13:00

Oleggio Via Gramsci da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30

Trecate, via Rugiada 20, da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle

15:00

15:00 Vespolate martedì dalle 9:00 alle 10:00

