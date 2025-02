Vuole iscriversi alle categorie protette, ma non ha i requisiti: aggredisce gli operatori dell’Asl a Novara

NOVARA – Mattinata movimentata all’Asl di viale Roma a Novara, dove un uomo ha perso il controllo dopo che i medici hanno negato il riconoscimento di una malattia psichiatrica. L’obiettivo era ottenere l’accesso alle categorie protette per motivi lavorativi, ma di fronte al rifiuto, ha iniziato a minacciare il personale sanitario, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

L’arresto per danneggiamento e aggressione

I militari del Radiomobile e della stazione del capoluogo sono arrivati sul posto e hanno arrestato Massimiliano Scarpa, 52 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era presentato alla visita per ottenere un certificato medico attestante problemi psichiatrici, ma i sanitari non hanno riscontrato alcuna patologia che giustificasse il rilascio della documentazione.

Distruzione e intervento delle forze dell’ordine

Di fronte al rifiuto, Scarpa ha avuto una reazione violenta, mettendo a soqquadro l’ambulatorio e creando scompiglio tra il personale presente. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Ora l’uomo si trova agli arresti domiciliari presso un parente, in attesa del processo per direttissima.

Immagine di repertorio

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese