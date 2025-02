Levata di scudi a difesa del poliziottto che ha sparato in autostrada dopo essere stato colpito da una martellata

TORINO – L’aggressione che ieri ha portato al ferimento di due agenti di polizia e di un uomo autore di un furto d’auto sulla bretella Ivrea-Santhià ha inevitabilmente avuto risalto nazionale ed ha attirato commenti da parte di esponenti politici e dei verttici dei sindacati di polizia.

Il Sindacato di Polizia COSAP esprime la propria solidarietà agli agenti coinvolti augurandogli una presta guarigione e condanna con fermezza l’ennesimo attacco alla sicurezza e all’incolumità delle forze dell’ordine.

“L’episodio accaduto – scrivono – rappresenta un ulteriore segnale allarmante della crescente violenza a cui sono esposti quotidianamente gli uomini e le donne in divisa. È inaccettabile che chi svolge il proprio dovere per garantire la sicurezza dei cittadini si trovi a rischiare la vita in situazioni di tale pericolosità e vedersi notificare un avviso di garanzia come atto dovuto, affrontando un percorso giudiziario tra l’altro rimettendoci denaro di tasca propria!”

Il COSAP ribadisce che “la sicurezza degli agenti è una priorità assoluta e che non si può continuare a tollerare un clima di impunità che mette a repentaglio la vita di chi lavora per proteggere la comunità, chiedendo pene certe per chi delinque e si augura che questo ennesimo episodio serva da monito per una riflessione seria e immediata da parte delle istituzioni, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di simili episodi”.

Molto attivi anche gli esponenti della Lega.

“Solidarietà agli agenti della Polizia feriti dopo essere stati brutalmente aggrediti questa mattina sulla bretella Ivrea-Santhià da un giovane automobilista francese. – dice il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario del Partito in Piemonte, Riccardo Molinari – Auspichiamo che venga fatta piena chiarezza su questo gravissimo episodio, che deve fare riflettere sull’esigenza di garantire maggiore tutela agli operatori delle Forze dell’Ordine. A loro la nostra vicinanza, gli auguri di una pronta guarigione e la gratitudine per spendersi, in prima linea, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini”.

Il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio esprime “vicinanza e massima solidarietà agli agenti aggrediti a martellate sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, alla stazione di Viverone sud, nel Torinese. È inaccettabile il clima d’odio nei confronti di chi ogni giorno, con il massimo impegno, garantisce la sicurezza di tutti i cittadini. Noi siamo grati alle Forze dell’Ordine per il loro prezioso lavoro e saremo sempre dalla loro parte”

E ancora il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna propone i poliziotti presenti come Cavalieri della Repubblica: “Ringrazio i poliziotti per questa operazione e per aver reso inoffensivo il soggetto pericoloso in transito sul nostro territorio, il quale avrebbe potuto fare molto più male se avesse attaccato dei civili privi dell’addestramento delle Forze dell’Ordine. Senza mezzi termini, i due poliziotti sono degli eroi. A loro e alle loro famiglie va un abbraccio. Tra qualche giorno sarà mia premura contattarli per avviare l’iter di una mia proposta al Quirinale affinché gli venga attribuito il titolo di Cavalieri della Repubblica. Come già affermato dal sindacato di polizia, il DL Sicurezza deve essere approvato subito. Come Lega, chiediamo a Giorgia Meloni e al resto della maggioranza che il DL Sicurezza diventi immediatamente legge dello Stato”

