Cade dalla bici durante la Gran Fondo Bra Bra Fenix 2026: morto 60enne

BRA – Tragedia durante la gara ciclistica amatoriale “Bra Bra Fenix 2026”. Un uomo di circa 60 anni, di cui al momento non sono state diffuse le generalità, è morto nella tarda mattinata di oggi dopo una caduta avvenuto lungo il percorso, nei pressi di Bossolasco.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista sarebbe caduto durante una discesa, finendo contro un guard-rail. Immediato l’intervento dei soccorsi e del personale sanitario presente alla manifestazione, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvargli la vita.

Dopo l’accaduto, gli organizzatori hanno deciso di sospendere tutte le attività collaterali e celebrative previste dalla manifestazione.

“La Bra Bra Fenix 2026 – scrivono gli organizzatori – è stata colpita da una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto vivere né raccontare. Durante lo svolgimento della manifestazione, un atleta ha purtroppo avuto un incidente. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto, per il partecipante non è stato possibile fare nulla”.

Nel messaggio diffuso dagli organizzatori si legge inoltre: “In segno di profondo rispetto per questa drammatica perdita, che colpisce tutti noi, la società ha sospeso ogni attività celebrativa e collaterale. In un momento di dolore così intenso, l’aspetto sportivo perde ogni significato”.

Infine il cordoglio rivolto alla famiglia della vittima: “L’intera organizzazione si stringe in un abbraccio commosso ai familiari dell’atleta deceduto, ai compagni di squadra e a tutta la comunità ciclistica colpita da questo lutto improvviso”.

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