Siamo stati alla nuova Libreria Luxemburg, ecco le foto e cosa ne pensiamo

TORINO – Dopo l’annuncio della chiusura della storica sede della Libreria Luxemburg ci eravamo tutti preoccupati, ammettiamolo.

Uno storico presidio della cultura nella nostra città rischiava di chiudere i battenti per sempre, lasciando un vuoto incolmabile. La ragione? L’affitto sempre più caro del locale, che adesso ospiterà una sede di Cioccolato Venchi.

Così, dopo anni di onorata carriera, Libreria Luxemburg sposta la sua sede operativa in via Cesare Battisti 11/D, all’interno della Galleria Subalpina.

Noi di Quotidiano Piemontese ci siamo recati nel nuovo store per vederlo dal vivo, con la stessa curiosità – e apprensione – che si prova quando inaugurano una linea di metropolitana, o quando si visita un famoso monumento.

Il nuovo negozio è stato progettato dal celebre studio di architettura BRH+. Il locale si sviluppa su un unico piano, rendendo necessaria una disposizione degli spazi differente rispetto a quanto eravamo abituati prima.

Confessiamo che è stato un po’ spaesante muoversi all’interno di un nuovo labirinto con le coordinate di quello precedente, ma siamo sicuri che ci faremo ben presto l’abitudine.

Bando alle ciance: il locale è chic. Quasi fighetto. Ma per LA libreria di Torino non poteva essere altrimenti.

Il negozio ha due entrate, una in Galleria e una in via Cesare Battisti. Uno store ampio, con il soffitto in mattoni a vista, luci a Led, scaffali nuovi di pacca e installazioni d’arte qua e là.

I libri sono stati disposti per casa editrice, e in giro per l’immobile troverete piccoli angoli dove sedervi a leggere. Pregiatissime le finiture dei tavoli da esposizione e del mobilio in generale: marmi a vista, velluti e molto altro. Per una libreria che rischiava di chiudere per motivi economici, non si è badato a spese.

Dulcis in fundo? L’angolo bar. Adesso alla Luxemburg potrete anche degustare dolci e bere pregiati caffè. O, se siete sportivi come noi, accompagnare il vostro shopping letterario ad un Gin Tonic.

Ecco le foto della nuova Libreria Luxemburg:

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese