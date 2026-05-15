Topi morti nel magazzino, i Nas chiudono un supermercato a Torino

TORINO – A Torino, nella zona sud della città, un normale controllo sulla sicurezza alimentare si è trasformato in un provvedimento immediato di chiusura nei confronti di un supermercato della grande distribuzione organizzata. L’ispezione, condotta nei giorni scorsi nell’ambito delle verifiche igienico-sanitarie sugli esercizi autorizzati alla vendita di generi alimentari, ha fatto emergere gravi criticità all’interno della struttura.

Condizioni definite “inaccettabili”

Secondo quanto emerso, i militari impegnati nei controlli hanno riscontrato condizioni definite “inaccettabili” sotto il profilo igienico. La situazione più preoccupante è stata individuata nel magazzino destinato allo stoccaggio degli alimenti, dove sono state rinvenute le carcasse di alcuni topi morti. Un ritrovamento che ha immediatamente fatto scattare l’allarme sanitario.

La presenza dei roditori, unita allo stato complessivo dei locali, ha spinto gli ispettori a richiedere l’intervento del servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, competente per le valutazioni tecniche in materia di sicurezza alimentare. A seguito delle verifiche, le autorità hanno disposto la sospensione immediata dell’attività commerciale, ritenendo del tutto assenti i requisiti minimi igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Multa da 2000 euro

Oltre alla chiusura temporanea, all’impresa è stata anche comminata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.

Il supermercato ha successivamente riaperto dopo aver effettuato interventi di disinfestazione, sanificazione approfondita dei locali e il ripristino delle condizioni igieniche richieste. Le autorità continueranno comunque a monitorare la situazione per verificare il mantenimento degli standard di sicurezza alimentare.

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