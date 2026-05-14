Temporali in arrivo, rischio grandine e nubifragi: è allerta gialla per parte del Piemonte

TORINO – Una fase di forte instabilità atmosferica è attesa oggi su diverse zone del Piemonte. Sono previsti, infatti, temporali anche intensi tra il pomeriggio e la prima serata, con il rischio di nubifragi, grandinate e forti colpi di vento.

Allerta gialla

Per questo, Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per temporali oggi pomeriggio. Peggioramento del tempo nel pomeriggio con rovesci e temporali sui rilievi in successivo transito sulle pianure; possibili fenomeni intensi sul settore orientale, associati a grandine e forti raffiche di vento, in esaurimento in serata.

Le condizioni rimarranno perturbate anche domani, con rovesci e temporali sparsi al mattino e fenomeni più persistenti sul settore centro-meridionale nel pomeriggio. L’allontanamento della perturbazione verso est determinerà un deciso miglioramento del tempo dal mattino di sabato e un graduale aumento delle temperature.

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