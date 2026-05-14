Violenti temporali in arrivo sul Piemonte: rischio grandine e nubifragi nel pomeriggio

TORINO – Una fase di forte instabilità atmosferica è attesa oggi, giovedì 14 maggio, su diverse zone del Piemonte. A lanciare l’allerta è il meteorologo Andrea Vuolo, che conferma la possibilità di temporali anche intensi tra il pomeriggio e la prima serata, con il rischio di nubifragi, grandinate e forti colpi di vento soprattutto sulle aree centro-orientali della regione.

Mattinata più tranquilla, poi peggiora rapidamente

La giornata è iniziata con condizioni in parte soleggiate, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare nel corso delle prossime ore. Alla base del peggioramento ci sarà l’arrivo di aria molto fredda in quota, con temperature fino a -25 gradi a circa 5.500 metri di altitudine.

Secondo le previsioni, la combinazione tra questa massa d’aria fredda e la convergenza di correnti provenienti da Sud-Sudovest e Nordovest favorirà la formazione di nubi a forte sviluppo verticale. Da qui nasceranno rovesci e temporali inizialmente sulle aree montane e pedemontane, dal Torinese fino al Verbano, con successiva rapida estensione verso le pianure.

Le zone più a rischio

I fenomeni temporaleschi non interesseranno il Piemonte in modo uniforme.

Sul Canavese, Torinese, Biellese e Astigiano sono previsti temporali più rapidi, sparsi e generalmente meno organizzati, anche se localmente potranno risultare intensi.

Situazione potenzialmente più critica invece tra bassa Valsesia, Verbano, Novarese, Vercellese e Alessandrino. In queste aree potrebbe infatti svilupparsi una vera e propria linea temporalesca diretta verso la Lombardia, accompagnata da un sistema multicellulare capace di provocare:

forti raffiche di vento;

nubifragi localizzati;

grandinate con accumuli al suolo;

chicchi di grandine fino a 2-3 centimetri di diametro nelle zone più colpite.

Gli orari del peggioramento

La fase più intensa del maltempo è attesa tra le 15 e le 20, con fenomeni in movimento da Ovest verso Est.

Secondo il meteorologo, i temporali tenderanno poi a esaurirsi rapidamente entro il tardo pomeriggio a partire dalle province occidentali, lasciando spazio a schiarite anche ampie.

Dopo il passaggio perturbato è previsto inoltre un rinforzo dei venti di foehn sulle Alpi e nelle aree pedemontane adiacenti, con un conseguente calo dell’umidità e un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata.

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