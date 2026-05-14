Accusa un malore improvviso: 78enne muore a bordo di un treno diretto a Torino

TORINO – Nonostante le lunghe manovre di rianimazione, non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 78 anni deceduto nella mattinata di oggi mentre si trovava a bordo di un treno diretto a Torino.

Cosa è successo

Secondo quanto apprendiamo, il 78enne stava viaggiando a bordo di un treno Frecciarossa in direzione di Torino insieme alla famiglia quando si è sentito male all’improvviso. È successo lungo la linea AV Napoli-Roma, poco dopo aver lasciato la stazione di Napoli.

Sono subito scattati i soccorsi; sono inoltre intervenuti alcuni medici che si trovavano a bordo del treno e che hanno subito cominciato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Come riporta il quotidiano La Voce, vista la gravità della situazione il capotreno ha disposto una manovra straordinaria: il convoglio ha lasciato temporaneamente la linea ad Alta Velocità utilizzando l’interconnessione con la rete ferroviaria ordinaria per effettuare una fermata eccezionale a Cassino, in provincia di Frosinone.

Qui il personale sanitario del 118 ha potuto quindi raggiungere subito il treno e prestare soccorso al passeggero. Purtroppo, però, i vari tentativi di salvare il 78enne si sono rivelati vani: il pensionato è deceduto. A ucciderlo potrebbe essere stato un attacco cardiaco; non si esclude la possibilità che vengano fatti ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per gli accertamenti del caso; il treno è rimasto fermo per diverso tempo nella stazione di Cassino per le operazioni necessarie in questi casi. Si sono quindi verificati rallentamenti sulla linea.

La salma dell’uomo è stata successivamente trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

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