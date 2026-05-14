Raffiche di vento a Torino, evacuato un incontro al Salone del Libro. Due alberi caduti in città

TORINO – Erano annunciati per questo pomeriggio temporali anche intensi in Piemonte. Arpa aveva diramato ieri l’allerta gialla per alcune zone, tra cui Torino, e le preoccupazioni si sono rivelate fondate.

Mentre un po’ dovunque in regione il cielo grigio e cupo ha portato con sé piogge o addirittura grandinate, il capoluogo è sferzato anche da forti raffiche di vento (fino a 80 km/h) che hanno creato anche alcuni disagi. Al Salone del Libro, che ha aperto oggi i battenti, è stato necessario evacuare il Bookstock e l’Arena questo pomeriggio. L’allarme è scattato quando la struttura che sostiene i fari del padiglione 4, che ospitava l’incontro con Marianna Aprile, ha cominciato a oscillare pericolosamente. I Vigili del fuoco hanno così chiesto al pubblico di uscire per ragioni di sicurezza. All’esterno del Salone, pioggia e vento hanno fatto cadere alcune piante e barriere di metallo, prontamente rimesse al loro posto dagli organizzatori.

La bufera che ha colpito Torino ha causato anche la caduta improvvisa di un grosso albero in largo Re Umberto, all’incrocio con corso Einaudi. La pianta, cadendo, ha tranciato i cavi del tram: a causa dei danni, Gtt ha temporaneamente deviato le linee 15, 16 e 52 su percorso alternativi. L’incidente ha provocato code e rallentamenti del traffico. Un secondo albero è caduto sulla carreggiata in corso Belgio.

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