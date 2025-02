Una turista piemontese a Brescia inciampa e squarcia una tela del 1500 di Moretto

BRESCIA – Una visitatrice piemontese facente parte di una comitiva è inciampata in una mostra allestita nel complesso di Santa Giulia, a Brescia.

La donna, una volta inciampata, ha istintivamente allungato la mano per attutire il colpo, aprendo per sbaglio una breccia in un quadro esposto.

Il quadro vittima + “Stendardo dei Disciplini”, opera di Alessandro Bonvicino (alias Moretto) nel 1524.

Secondo il direttore della Fondazione Brescia Musei, Stefano Karadjov, si tratta di un danno di diverse migliaia di euro.

L’opera si è strappata nell’angolo in basso a destra: il dipinto è un pezzo fragilissimo ma non ci sono state perdite di materiale pittorico. Lo stendardo è pienamente recuperabile.

L’ironia della sorte ha voluto che il quadro fosse appena stato restaurato e riportato a Brescia dopo 360 anni di assenza.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese