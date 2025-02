Volpiano, occupazione illecita di terreni: tre denunce e maxi sanzione

VOLPIANO – I Carabinieri del Reparto Tutela Forestale e Parchi svolgono attività di controllo ambientale nelle aree che comprendono i principali corsi d’acqua del territorio.

Nel corso di verifiche effettuate tra luglio 2024 e gennaio 2025, il Nucleo Carabinieri Forestale di Volpiano ha individuato l’occupazione non autorizzata di terreni demaniali lungo il fiume Po.

Su queste superfici, agricoltori locali hanno praticato coltivazioni stagionali senza disporre della concessione necessaria da parte del Settore Tecnico Regionale della Città Metropolitana di Torino.

Grazie alla collaborazione con il personale tecnico della Regione Piemonte e con il contributo del 1^N.E.C. di Volpiano, è stata accertata l’occupazione abusiva di un’area pari a 254.107 metri quadrati.

L’ente regionale ha stimato un mancato pagamento del canone annuo pari a 8.621 euro. Per sanare la situazione, verrà richiesto il versamento delle somme dovute per un periodo di dieci anni, con l’aggiunta di maggiorazioni e interessi, portando l’importo complessivo a non meno di 86.210 euro.

Al termine degli accertamenti, tre persone sono stata denunciate alla Procura della Repubblica di Ivrea per aver occupato i terreni demaniali senza titolo concessorio per diversi anni.

