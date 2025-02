Comune e Chiesa Valdese di Pinerolo insieme per il “Falò delle Libertà” il 16 febbraio 2025 in Piazza D’Armi

PINEROLO – La Città di Pinerolo e la Chiesa Valdese di Pinerolo organizzano nella serata del 16 febbraio 2025 in Piazza d’Armi il “Falò della Libertà”, in occasione dell’anniversario del riconoscimento dei diritti civili e politici alle comunità valdesi ed ebraiche da parte di re Carlo Alberto nel 1848. Le “Lettere Patenti” di Carlo Alberto del 17 febbraio 1848 segnano un momento fondamentale nella storia della libertà religiosa in Italia, ponendo fine a secoli di discriminazione nei confronti delle comunità valdesi ed ebraiche.

Il falò rappresenta un’opportunità per riflettere sulle libertà ancora negate e sulle forme di discriminazione presenti nel mondo di oggi e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Programma:

Ore 17.00 – Tempio Valdese: dibattito sul tema: “E possibile una legge sulla libertà religiosa in Italia?” con il professor D. Garrone, il professor M. Vellano e il pastore M. Pons.

Ore 19.20 – Formazione corteo al Tempio valdese con torce elettriche.

Ore 19.30 – Partenza: percorso su Giardini De Amicis – Viali – Piazza d’Armi.

Ore 20.00 – Saluti delle autorità, accensione del falò. Dolci e vin brulé.

Ore 22.00 – Conclusione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese