Scippa una pensionata vicino alla Gran Madre a Torino, lei lo insegue e lo fa arrestare

TORINO – E’ accaduto a Torino, a poche centinaia di metri dalla Chiesa della Gran Madre di Dio. Erano da poco passate le 9 quando una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo all’incrocio tra via Monferrato e via Santorre di Santarosa.

Secondo quanto ricostruito, due giovani si sarebbero avvicinati all’anziana: uno dei due era a bordo di un monopattino. In pochi istanti è avvenuto il furto con strappo: i malviventi hanno afferrato la collanina d’oro che la donna portava al collo, un gioiello del valore di circa mille euro, per poi tentare la fuga.

L’inseguimento

Nonostante lo shock, la pensionata ha reagito immediatamente inseguendo uno dei due ragazzi e chiedendo aiuto. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono riusciti a bloccare uno dei presunti responsabili fino all’arrivo dei carabinieri della Stazione Barriera Casale.

I militari sono intervenuti in pochi minuti e hanno arrestato un ventiquattrenne, senza fissa dimora sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del furto con strappo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che ha successivamente sporto denuncia.

Per il giovane è scattato il rito direttissimo. Il Gip del Tribunale di Torino ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Proseguono intanto le indagini per identificare il complice riuscito a fuggire dopo lo scippo.

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