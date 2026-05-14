Forti piogge, grandine, neve e raffiche di vento: giornata di maltempo in Piemonte – FOTO e VIDEO

PIEMONTE – Meteo horror in diverse località piemontesi oggi, 14 maggio: protagonista la grandine, ma non è mancata nemmeno la neve. Gli annunciati temporali diffusi si sono verificati questo pomeriggio: alcuni sono stati di portata particolarmente intensa, con venti forti, grandinate e persino nevicate in quota. Gli acquazzoni sono iniziati nel primo pomeriggio e sono proseguiti a sprazzi fino alla prima serata; in tarda serata, da quanto abbiamo potuto dedurre dalle segnalazioni, un po’ dappertutto i temporali si sono placati, in attesa di una nuova fase di forte instabilità domani, con altri nubifragi. Presentiamo una carrellata di alcuni dei principali eventi meteorologici della giornata in Piemonte, grazie al meteorologo Andrea Vuolo e alla pagina MP – Meteo in Piemonte.

Chicchi di grandine

Sul fronte grandine, a Borgomanero (NO) sono stati segnalati chicchi fino a 2 centimetri di diametro. Così anche tra Chivassese e Canavese orientale (TO): particolarmente colpito il Piemonte orientale. A Crescentino (VC) sono stati segnalati chicchi di grandine fino a 3 centimetri di diametro. Temporali con grandine in prevalenza di piccola dimensione anche nel Verbano, come ad Arola (VB). Anche l’Alessandrino colpito: forte temporale con grandine sull’A26 all’altezza di Casale Monferrato (AL).



Neve dai 1400 m

Anche la neve è caduta in questa strana giornata di maggio sulle Alpi occidentali: a Pian della Mussa di Balme (TO), rovesci di neve fin verso i 1400 metri di quota. Neve anche a Sestriere e al Rifugio Selleries, sempre nel Torinese. Domani previsti ulteriori rovesci nevosi, localmente anche con una quota neve più bassa (specie verso i rilievi del Cuneese).

Giù gli alberi

Infine, il vento. Bufera a Torino, dove si sono registrati disagi: è stato anche evacuato un padiglione al Salone del Libro. Sempre a Torino, un albero è caduto sulla facciata di un condominio in corso Giulio Cesare per le forti raffiche di vento (fino a 80 km/h). In corso Einaudi, un albero è stato sradicato e ha tranciato i cavi del Tram.

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