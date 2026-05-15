Metropolitana di Torino ferma per cause tecniche, a bordo i passeggeri diretti al Salone del Libro

TORINO – La metropolitana di Torino è ferma per cause tecniche. Un avviso purtroppo piuttosto frequente. Lo stop di oggi assume un significato particolare perchè i vagoni sono pieni di persone dirette al salone del Libro.

Lo stop si è verificato alle 10. A bordo inevitabilmente anche varie scolaresche. Per il momento l’unico avviso è: motivi tecnici. Lo stop è durato pochi minuti. Dopo circa cinque minuti i vagoni hanno ripreso le corse. Il disguido però è bastato per creare affollamenti nelle stazioni dove c’erano passeggeri in attesa.

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