Nel Cimitero urbano di Chieri un’area dedicata al rito della dispersione delle ceneri dei propri cari

CHIERI – Da oggi nel Cimitero urbano di Chieri vi è una apposita area dove è possibile disperdere le ceneri dei propri cari. Si tratta del “Giardino del ricordo”, sito su una collinetta all’ingresso del terzo ampliamento del cimitero, avvolto da due vele bianche.

Due diversi modi per disperdere le ceneri

La struttura, realizzata dalla cooperativa La Cometa di San Lorenzo che gestisce il Cimitero urbano, è composta da due ambienti distinti dove i cittadini di Chieri possono disperdere le ceneri dei defunti, scegliendo tra due possibili modalità:

il conferimento nel Cinerario comune, dove le ceneri vengono versate in una struttura di pietra;

la dispersione in natura in uno spazio riservato e dedicato, dove le ceneri sono sparse su sassi bianchi e una cascata d’acqua versata dal necroforo incaricato ne permette la dispersione nel terreno sottostante.

A lato dello spazio dedicato è stata posizionata un’asta, sulla quale è possibile per i parenti far apporre una targhetta commemorativa con il nome del defunto.

Come fare domanda e costi

Per poter disperdere le ceneri nel Giardino del Ricordo si deve fare domanda in Comune, che rilascerà l’autorizzazione al trasporto della salma al tempio crematorio prescelto e poi dal tempio al Cimitero di Chieri, dove il necroforo incaricato assisterà i parenti durante il rito della dispersione. Il costo della procedura è di 100 euro, a cui aggiungere eventualmente altri 50 euro per la targhetta commemorativa.

Tutte le informazioni relative sono disponibili su: https://sportellotelematico.comune.chieri.to.it/ selezionando la voce ‘Servizi cimiteriali’

