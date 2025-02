Da Biraghi una donazione per sostenere le attività di cura e di ricerca dell’Istituto di Candiolo

TORINO – Da alcuni anni, Biraghi, la storica azienda di Cavallermaggiore (CN) leader nel settore lattiero caseario, ha deciso di impegnarsi nella raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, Biraghi ha donato alla Fondazione parte del ricavato ottenuto dalla vendita – nel negozio Biraghi di Piazza San Carlo – dei Toh: le ormai iconiche opere dell’artista Nicola Russo ispirate ai torèt, le famosissime e storiche fontanelle pubbliche di Torino.

A conclusione delle vendite dell’anno 2024, nello store di Piazza San Carlo, Biraghi ha consegnato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro un assegno simbolico del valore di oltre sette mila euro.

“L’iniziativa, nata dal desiderio di dare un sostegno reale alla Fondazione e ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno deciso di dare un contributo alla ricerca in campo medico – dichiara Daniele Di Palma, Direttore Marketing di Biraghi S.p.A. – ci rende molto orgogliosi. Biraghi ci tiene da sempre a impegnarsi concretamente nel sostenere le iniziative benefiche del territorio. Consolidare la nostra collaborazione con la Fondazione è per noi davvero importante. Tutto quello che l’Istituto di Candiolo ha fatto in questi anni, e che farà, è fondamentale per tutti quanti noi”.

“Siamo felici che un’azienda importante come Biraghi continui a credere in noi e sostenerci tramite questa importante iniziativa voluta da un giovane artista, che ha scelto di avere Candiolo come partner del Toh – ha dichiarato Andrea Bettarelli, Responsabile Fundraising Marketing e Comunicazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Grazie al sostegno di cittadini, aziende, associazioni e Istituzioni riusciamo a dotare l’Istituto di Candiolo IRCCS delle migliori risorse tecnologiche disponibili sul mercato, e continuiamo senza sosta in un importante piano di sviluppo dell’Istituto, per fornire nuovi spazi a medici, ricercatori e, soprattutto, pazienti”.

“Questo progetto ha offerto a numerosi turisti e cittadini l’opportunità di apprezzare l’iniziativa artistica e, al contempo, di contribuire a una causa importante: sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – dichiara Nicola Russo autore dei Toh – Una collaborazione tra arte, valorizzazione del territorio e solidarietà che conferma il successo di questa iniziativa”.

