A Grugliasco sono stati piantati 90 nuovi alberi

GRUGLIASCO – Novanta sono solo i primi alberi piantumati sul territorio di Grugliasco. Rientrano nella prima fase di messa a dimora degli alberi prevista dall’Amministrazione comunale nel 2025. Entro il mese di marzo verranno piantati altri due blocchi più o meno della stessa entità, in zone differenti.

“La piantumazione di questi primi 90 alberi – afferma l’assessore alle aree verdi Dario Lorenzoni – consentirà lo sviluppo di alcuni fondamentali servizi ecosistemici: sono responsabili dell’assorbimento di CO2, contribuiscono ad abbattere le polveri sottili e contrastano il fenomeno delle isole di calore. Proseguiremo, anche nei prossimi mesi, a piantare per alberi. L’obiettivo è di recuperare gli alberi persi durante il tragico periodo di siccità e di creare aree verdi e piccoli boschi urbani”.

Dove si trovano i nuovi alberi

Le lavorazioni eseguite, in queste settimane, dalla ditta Agriservizi Società Cooperativa hanno previsto la messa a dimora di 90 alberi, all’interno di giardini, aree verdi, aiuole di Grugliasco, in parziale sostituzione di alberi abbattuti per problemi di stabilità o per aver raggiunto il fine ciclo vita e per creare nuove zone d’ombra nei giardini e parchi.

Nello specifico, i parchi e le aree verdi interessate sono:

Giardino di via Vinci ovest

Aiuola di via Di Vittorio 12

Area verde di via Marzabotto/via Foscolo

Parco Paradiso

Pista ciclabile di via Baracca

Giardino di via Palli/via Baracca

Parco di via Napoli

Giardino di via Quenda

Aiuola retro chiosco edicola di corso Torino

Area verde di via Castagnevizza

Giardino Calipari

Per tutte le piante messe a dimora è stata prevista una manutenzione post – impianto di un anno che prevede tutte le cure necessarie affinchè la pianta possa crescere nelle condizioni vegetative ottimali, compresa la sostituzione delle eventuali piante non attecchite. Successivamente le stesse verranno inserite in ordinaria manutenzione del patrimonio arboreo del Comune.

