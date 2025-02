Champions League: Juventus – Psv Eindhoven finisce 2 a 1, decisivo il gol di Mbangula

TORINO – Si è disputata in casa, all’Allianz Stadium, il turno di andata – in Olanda il ritorno – di Champions League tra Juventus e Psv Eindhoven.

Buon primo tempo per i bianconeri di Motta che al termine della prima frazione di gioco si trovano in vantaggio. Il PSV ha dapprima sofferto, poi è riuscito a entrare in gara, sfiorando anche il vantaggio con una mischia sugli sviluppi di un corner, ma è stato punito da McKennie. È il destro al 34′ dello statunitense, assistito da Gatti dopo una azione offensiva, a regalare l’1-0 alla Juventus.

In avvio di ripresa Mbangula ha l’occasione del raddoppio, ma poco dopo un gran gol dell’ex interista Perisic riporta la situazione in parità. La sfida viene decisa da Mbangula, lesto a ribadire in rete una palla respinta non perfettamente da Benitez dopo un cross di Conceicao. La partita finisce 2-1, alla Juventus il primo atto del play off Champions.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese