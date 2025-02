Volley: Chieri vince contro Pesaro e strappa due punti importanti

PESARO -VMegabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-22; 24-26; 25-18; 12-25; 7-15)

Dopo i quattro tie-break giocati e tutti vinti nelle prime sei giornate di campionato (l’ultimo il 3 novembre a Talmassons), la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna a giocare e aggiudicarsi una partita al quinto set. Accade a Pesaro dove le biancoblù superano in rimonta la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia aggiungendo 2 punti pesantissimi alla loro classifica.

La vittoria arriva a conclusione di 2 ore e 18 minuti che raccontano di tante partite in una. I primi due set sono molto combattuti e si decidono grazie alla maggiore lucidità nelle fasi finali, il primo per Vallefoglia (25-22), il secondo per Chieri (24-26). Nella seconda parte di gara i parziali sono più netti: le padrone di casa vincono 25-18 un terzo set in bilico solo fino al 18-16, mentre il quarto e il quinto set appannaggio di Chieri non hanno storia (12-25, 7-15).

In una giornata in cui Chieri paga un po’ di stanchezza e non tutto gira al meglio, a incidere favorevolmente sul risultato è la profondità della panchina. Bregoli fa un po’ di turnover già nel sestetto iniziale schierando Anthouli opposto a Van Aalen, dal secondo set inserisce Gicquel, infine trova la quadratura del cerchio nel quarto set con il rientro di Anthouli e l’ingresso di Zakchaiou e Omoruyi.

Il premio di MVP viene assegnato a capitan Spirito che viene così premiata migliore in campo per la seconda partita di fila dopo quella con Bergamo. In termini realizzativi le migliori realizzatrici chieresi sono Skinner, Alberti (12) e Gray (10), seguite da diverse altre giocatrici che sfiorano la doppia cifra. A Vallefoglia non bastano i 18 punti di Bici, i 16 di Lee e i 13 di Candi.

