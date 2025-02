Rubavano acqua pubblica per rifornire due abitazioni nel biellese

BIELLA – Nel Biellese, i carabinieri forestali hanno individuato un caso di furto d’acqua pubblica che potrebbe costare caro ai responsabili. La sanzione amministrativa prevista, a carico dei trasgressori, varia tra gli 8.000 e i 50.000 euro.

Le indagini, condotte dai carabinieri forestali di Pray, hanno portato alla scoperta di una derivazione abusiva di acqua sotterranea nel comune di Bioglio. L’acqua, destinata a uso domestico, veniva deviata per rifornire due abitazioni situate nel vicino comune di Valdilana. Tuttavia, i proprietari non erano in possesso della necessaria concessione per l’utilizzo delle risorse idriche pubbliche.

Come è stato scoperto il furto

A rendere certa la violazione è stato l’impiego di un tracciante, la fluorescina, una sostanza di colore giallo-verde fluorescente. Immettendo il tracciante a monte della sorgente, i tecnici hanno constatato che l’acqua colorata fuoriusciva direttamente dai rubinetti delle due abitazioni sotto indagine, confermando così l’uso illecito.

Le autorità ricordano che l’utilizzo non autorizzato di risorse idriche costituisce un reato e invitano i cittadini a rispettare le normative vigenti, non solo per evitare sanzioni pesanti, ma soprattutto per contribuire alla salvaguardia di un bene fondamentale come l’acqua.

