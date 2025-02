Tentativi di truffa per rubare dati sensibili: il comune di Verbania lancia l’allarme

VERBANIA – Dal comune di Verbania arriva l’allarme e l’invito ai cittadini a prestare molta attenzione ai messaggi di posta elettronica mediante i quali si inviano comunicazioni urgenti o coordinate bancarie o similari.

Il tentativo di truffa

In queste ore l’amministrazione ha ricevuto varie segnalazioni rispetto a false “comunicazioni urgenti dal Comune di Verbania – Ufficio contabilità”. Mail e messaggi con cui qualcuno cerca di ottenere dati sensibili: non sono comunicazioni vere.

Potrebbe trattarsi di un’operazione di phishing e di un tentativo di truffa per sottrarre dati personali dei destinatari utilizzando per la comunicazione un indirizzo di posta elettronica che somiglia a quelle ufficiali dell’Ufficio Bilancio e Contabilità, ma che in realtà non vi ha nulla a che fare.

L’indirizzo di posta certificata istituzionale del Comune di Verbania è solo il seguente: istituzionale.verbania@legalmail.it

L’Ufficio Bilancio e Contabilità invita a:

cestinare immediatamente il messaggio

non aprire allegati o cliccare su eventuali link proposti

fare attenzione a messaggi e chiamate whatsapp

Dopo le segnalazioni di privati ed aziende che hanno ricevuto l’avviso, si invitano i cittadini ad essere particolarmente attenti a questo tipo di

comunicazioni di posta elettronica. Queste attività di phishing hanno l’obiettivo di farsi consegnare dati sensibili e personali come numero di conto corrente, numero di carta di credito codici di identificazione e così via. La situazione è stata segnalata alle Autorità competenti e sono in corso accertamenti per risalire agli autori delle mail.

Dicono dal Comune.

