Truffavano anziani in tutto il nord Italia, catturati grazie all’auto con targa inglese su cui viaggavano

CUNEO – Cinque persone sono state arrestate perchè ritenute responsabili di una serie di truffe e furti. Il team di ladri era composto da due uomini e tre donne, quando sono stati identificati dai carabinieri viaggiavano sulla stessa auto, riconoscibile perchè aveva la targa inglese. Questa caratteristica è stata fondamentale per gli agenti, che hanno tracciato l’auto con il sistema Targa System.

Il bersaglio prediletto dei truffatori erano le persone anziane; avevano messo in atto colpi in Piemonte, in Liguria e in Friuli. Tutti sono stati denunciati per concorso in ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

