Bernezzo, incidente sul lavoro: muore 56enne, scivolato sull’asfalto

BERNEZZO – Nuova tragedia sul lavoro in Piemonte, questa volta in provincia di Cuneo.

Secondo quanto si apprende, un uomo di 56 anni ha perso la vita questa mattina a Bernezzo (Cuneo), vittima di un incidente sul lavoro nello stabilimento Ferviva Rottami in località Torrette, stabilimento inaugurato pochi mesi fa.

Pare che il 56enne, residente a Moretta, si trovasse all’esterno di un camion per la raccolta del materiale ferroso quando, forse a causa di un malore, sarebbe scivolato cadendo sull’asfalto. Malgrado si trovasse a bassa altezza ha riportato ferite gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto solo constatarne la morte.

Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dello Spresal dell’Asl Cn1.

