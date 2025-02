Rimane in terapia intensiva l’operaio di 22 anni rimasto ferito in un cantiere di Collegno

TORINO – Rimarrà ricoverato in terapia intensiva, per precauzione, e con una prognosi di novanta giorni l’operaio di 22 anni che lo scorso 3 febbraio era arrivato ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli. Dalle ferite riportate era chiaro che il giovane fosse rimasto vittima di un incidente sul lavoro; lavorava infatti in un cantiere edile di Collegno.

L’uomo si trova ricoverato al Cto di Torino, non è più intubato ed è sveglio. Per quanto accaduto c’è un indagato: si tratta dell’impresario della ditta di demolizioni, che in seguito al grave infortunio sul lavoro aveva trasportato il suo operaio in ospedale. Il fascicolo è aperto per lesioni colpose gravissime.

