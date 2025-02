M’illumino di Meno, anche Torino spegne le luci dei suoi monumenti

TORINO – Domenica 16 febbraio, in occasione di “M’Illumino di Meno 2025”, l’iniziativa promossa da Caterpillar – Radio Due per rilanciare, nella Giornata per il risparmio energetico, le buone pratiche quotidiane utili a ridurre i consumi di energia, la Città di Torino spegnerà le luci decorative della Mole Antonelliana (fino alle ore 22), di Palazzo Civico e dei ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I e Isabella, quale segno simbolico della volontà di Torino di percorrere la strada del risparmio energetico.

L’edizione 2025 è dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

Proprio nello scorso mese di ottobre la Città di Torino ha presentato a Palazzo Civico ‘Rivestito’ e ‘Tracciato’, due progetti con i quali si propone di incrementare il recupero degli indumenti (tessuti, borse e scarpe, ma anche tessili non indossabili, come tovaglie e asciugamani) dei quali ci si disfa e, insieme, valorizzare e connettere iniziative e opportunità di scambio e riutilizzo circolari presenti sul territorio, per supportare la transizione verso un’economia circolare con il fine ultimo di ridurre le emissioni climalteranti.

Si tratta di soluzioni innovative presentate da diverse aziende nell’ambito del bando del progetto Climaborough, coordinato da ANCI Toscana, che coinvolge 27 partner (tra i quali i torinesi Fondazione Links e Urban Lab).

Questa settimana, da lunedì a mercoledì, Torino ha ospitato il ‘consortium meeting’ di progetto dove è stato possibile mostrare da vicino il funzionamento delle tecnologie proposte e dialogare con i due progetti su come intendono promuovere le loro azioni e coinvolgere i cittadini.

Ideato dalle aziende Atelier Riforma, Mercato Circolare e Huulke, Rivestito si propone di rendere trasparente ed efficiente la raccolta dei prodotti tessili dismessi nella città di Torino e di indirizzarli verso le modalità di valorizzazione più idonee, incentivando un circolo virtuoso locale di economia circolare. Il progetto comprende la fornitura dell’innovativa tecnologia Re4Circular e dell’app Mercato Circolare oltre a un capillare coinvolgimento della cittadinanza.

Il progetto Traccia-TO nasce invece dalla collaborazione tra Erion, Erica e ReLearn con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e le attività commerciali sulle buone pratiche circolari e sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

‘Traccia-TO’ fornirà alla Città di Torino una metodologia innovativa per quantificare i flussi di rifiuti tessili prodotti sul territorio, intercettando anche quelli smaltiti nell’indifferenziata o dimenticati negli armadi. In partnership con ReLearn, sarà sperimentata una modalità avanzata di raccolta degli abiti dai cassonetti stradali attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Traccia-TO si occuperà inoltre della gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), quantificando i flussi dei piccoli dispositivi per migliorare le strategie di raccolta.

I due soggetti si sono impegnati a testare le proprie soluzioni utili a incentivare lo scambio di beni prima che diventino rifiuti e altre pratiche di riuso che possano contribuire al corretto conferimento di RAEE e tessili e promuovano la creazione di set di dati sulla raccolta dei rifiuti e il comportamento dei cittadini e delle cittadine.

La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili è stata istituita dal Parlamento con la Legge n. 34/2022.

