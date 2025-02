Arona: per pericolo di caduta rocce fino a giugno senso unico alternato su un tratto della SS33 del Sempione

VCO – Per consentire al Comune di Arona (NO) di eseguire i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca, soprastante la strada statale 33 “del Sempione” ad Arona (NO), a partire da martedì 18 febbraio e fino al 16 giugno sarà in vigore il senso unico alternato per un tratto di circa 100 metri all’altezza del km 65,400. La limitazione, in vigore dalle 8:30 alle 18:00, sarà sospesa durante i giorni festivi e prefestivi.

Un percorso alternativo è costituito dalla A26 (tronco Arona-Gravellona Toce).

Per la durata degli interventi – e sempre a eccezione dei giorni festivi e prefestivi – sarà inoltre in vigore lungo il tratto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 16 tonnellate, esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico e i mezzi di emergenza e soccorso.

