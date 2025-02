Castellamonte e le Città della Baia collaborano per il progetto “Attraversamento Meridiano”

PIEMONTE – In un’epoca in cui l’arte si fa ponte tra culture e territori, nasce il progetto “Attraversamento Meridiano”, frutto della sinergia tra il Comune di Castellamonte e le Città della Baia della Ceramica, che comprende Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure. Questa iniziativa, ufficialmente avviata nei giorni scorsi, è stata presentata in una cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza, insieme a figure di spicco della cultura locale e ai ceramisti del territorio.

L’idea di “Attraversamento Meridiano” è stata concepita nel 2024, in occasione della 63^ edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, grazie alla creatività del noto conduttore di Linea Verde, Giuseppe Calabrese, e del ceramista materano Raffaele Pentasuglia. Il progetto si propone di stabilire un legame concreto e simbolico tra le città aderenti all’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC), attraverso una mandria di mucche in ceramica. Ogni opera, pur seguendo un modello di bovino podolico, sarà un’espressione unica del talento e della personalità di ciascun artista partecipante.

“Attraversamento Meridiano” non si limita a celebrare l’arte, ma intende anche sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali e culturali, riflettendo sulle peculiarità di ogni territorio coinvolto. Per arricchire ulteriormente l’esperienza, il progetto prevede la collaborazione di Ambrogio Sparagna per la creazione delle musiche, e l’utilizzo di teli in fibra di latte disegnati dalla designer lucana Damiana Spoto.

Nei prossimi mesi, la mandria di mucche ceramiche sarà ampliata con le opere dei ceramisti liguri, che saranno esposte a Savona durante il Festival della Maiolica a maggio, per poi tornare a Castellamonte in agosto, in occasione della 64^ edizione della Mostra della Ceramica. Questo progetto non solo unisce le città in un percorso artistico condiviso, ma rappresenta anche un’opportunità per valorizzare la tradizione ceramica italiana e i suoi legami con l’ambiente e la cultura locale.

“Attraversamento Meridiano” si preannuncia quindi come un viaggio affascinante tra arte, natura e comunità, capace di coinvolgere e attrarre visitatori da ogni parte d’Italia.

